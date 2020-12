Petardo distrugge cestino in piazza Redentore: quattro ragazzini incastrati dalle telecamere

Quattro minori sotto i 14 anni sono stati rintracciati dalla Polizia Locale dopo aver distrutto, qualche giorno fa con un petardo, un cestino porta rifiuti della nuova piazza Redentore, nel quartiere Libertà di Bari.

L'episodio è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza della zona: nelle immagini si nota il gruppo di ragazzini indugiare davanti al cestino per poi fuggire poco prima dell'esplosione di un petardo. La Polizia Locale ha chiamato i genitori per pagare i danni causati dal botto. I 4 ragazzini saranno segnalati al Tribunale per i minorenni.