Malviventi rompono il finestrino dell'auto ad un turista tedesco, l'officina lo ripara gratis: "Bari ha un cuore"

"Mi hanno aiutato spontaneamente in una situazione di emergenza riparando il finestrino laterale posteriore. La riparazione è stata gratuita: grazie ancora, il servizio non potrebbe essere migliore". Sono queste le parole con cui un turista tedesco ha ringraziato un'azienda barese di vendita e riparazioni auto, che lo aiutato nella sua disavventura capitata nel capoluogo pugliese. Karsten, che ha pubblicato le sue parole di ringraziamento in una recensione online, ha subito la rottura del vetro del finestrino della sua auto, durante il suo periodo di vacanze a Bari.

L'esperienza negativa è stata dimenticata dal visitatore teutonico grazie al pronto intervento di un'autofficina di Bari. "Qualche giorno fa un turista tedesco, Karsten, ha raggiunto la nostra azienda con il finestrino frantumato da alcuni malviventi - scrive in un post facebook l'azienda barese Autoservice Cocozza - Era parecchio agitato e sconsolato, perché la sua vacanza a Bari era cominciata non proprio bene. Abbiamo scelto di aiutarlo e di fargli conoscere il vero lato della città di Bari, quello con un cuore, il lato fatto di gente per bene e sempre pronti ad aiutare il prossimo".

"Il suo finestrino ora è riparato - si legge nel post - ma soprattutto siamo orgogliosi di avergli fatto tornare il sorriso. Karsten, Bari è questa".