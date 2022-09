Vandalizzata la sede degli Scout nella pineta San Francesco a Bari, danni e locali a soqquadro: "Tanta amarezza"

La sede degli Scout nella pineta San Francesco, a Bari, pesantemente danneggiata dai vandali. E' accaduto ancora, pochi giorni fa, così come purtroppo era già successo altre cinque volte negli ultimi anni. Danni, locali a soqquadro e tanta amarezza.

"È successo di nuovo: ci hanno devastato la sede per l'ennesima volta - si legge sulla pagina Fb Scout CNGEI Bari - Come facciamo sempre noi scout, insieme alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi ci stiamo impegnando per risistemare la sede e far ripartire le attività!". "La Pineta di San Francesco - scrivono ancora i ragazzi - è casa nostra ed è un luogo che merita di essere vivo e vissuto da tutte e tutti. Ci crediamo davvero e vogliamo dirlo a gran voce. Ripartire, però, è sempre più duro". Di qui l'appello rivolto al sindaco Decaro: "Per questo chiediamo l'aiuto a te, Sindaco Antonio Decaro perché vogliamo ripartire, certo, ma anche rilanciare le nostre attività insieme alle istituzioni e ad altre associazioni! Vienici a trovare, Sindaco: vogliamo aprire un dialogo su come rendere quel posto sicuro e fruibile per tutti i ragazzi e ragazze della città".

Sul brutto episodio è intervenuta anche l'associazione Retake Bari, insieme alla quale gli Scout CNGEI Bari hanno preso parte, sabato scorso, a un'iniziativa proprio nella pineta San Francesco, in occasione del World Clean Up Day.

E proprio l'associazione, da sempre in prima linea nella lotta al degrado urbano e nelle iniziative a tutela dell'ambiente, lancia una riflessione sulla situazione in cui versa la pineta San Francesco: "Inutile nascondere il fatto che la pineta sia un luogo da anni trascurato dalle istituzioni. Un bar abbandonato non si sa per quale motivo, un bel pergolato pericolante, staccionate divelte e tante tracce di eventi ed interventi passati a cui non ha fatto seguito una corretta manutenzione. Che dire? - concludono i volontari di Retake - Tanta tanta amarezza per la nostra terra che ci regala ogni giorno felicità ma anche tante troppe delusioni".



