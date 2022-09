Vandalizzata la sede degli Scout nella pineta San Francesco a Bari, danni e locali a soqquadro: "Tanta amarezza"

La sede degli Scout nella pineta San Francesco, a Bari, pesantemente danneggiata dai vandali. E' accaduto ancora, pochi giorni, così come purtroppo era già successo altre cinque volte negli ultimi anni. Danni, locali a soqquadro e tanta amarezza. La scoperta del raid sarebbe avvenuta sabato scorso: "Proprio sabato, il giorno del world clean up day, mentre centinaia di persone erano impegnate a prendersi cura dell’amata pineta, i ragazzi del CNGEI facevano l’amara scoperta", raccontano su Fb i volontari di Retake Bari.

E proprio l'associazione, da sempre in prima linea nella lotta al degrado urbano e nelle iniziative a tutela dell'ambiente, lancia una riflessione sulla situazione in cui versa la pineta San Francesco: "Inutile nascondere il fatto che la pineta sia un luogo da anni trascurato dalle istituzioni. Un bar abbandonato non si sa per quale motivo, un bel pergolato pericolante, staccionate divelte e tante tracce di eventi ed interventi passati a cui non ha fatto seguito una corretta manutenzione. Che dire? - concludono i volontari - Tanta tanta amarezza per la nostra terra che ci regala ogni giorno felicità ma anche tante troppe delusioni".