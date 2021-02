"Bari Vecchia 6 X sempre 1 cuore", lo scempio è servito sulla Muraglia: raid vandalico con scritte

Scritte con lo spray che deturpano la storia passeggiata della Città vecchia: ignoti, presumibilmente giovanissimi, hanno oltraggiato la Muraglia con un atto vandalico a pochi passi dalla Basilica di San Nicola. A darne notizia è l'associazione Sos Città.

"Trattasi di un vero e proprio oltraggio alla città che Bari non merita dopo tutti gli sforzi fatti per rendere sempre più bella e turistica questa città" - denunciano indignati Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice di Sos Città - "Non è possibile non amare la città fino a questo punto e non è possibile che tali gesti debbano restare impuniti e gravare sulle spese dell'amministrazione comunale per il ripristino del decoro. Sono ormai settimane che riceviamo dai cittadini foto segnaletiche di atti vandalici ovunque in città. Dove sono i controlli? Vi è la necessità di intervenire per arginare un fenomeno che sembra ormai essere diffuso in tutta Bari. Chiediamo dunque al sindaco Antonio Decaro e all'Amiu di prevedere un intervento straordinario di pulizia tempestivo affinché possa essere ripristinato il lusso, il rispetto e il decoro della storica muraglia barese, ma contemporaneamente suggeriamo l'installazione di maggiori telecamere affinché i responsabili possano essere individuati e sanzionati." - "E' davvero un dispiacere vedere queste immagini. Bari è una città che amano tutti, turisti e non, ma forse noi in primis dovremmo imparare ad amarla di più" concludono i due.