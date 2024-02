Vandalismo di Capodanno a Molfetta, identificati altri 2 giovani

Continuano le indagini dei Carabinieri per identificare tutti i responsabili dei disordini di capodanno in piazza a Molfetta. Nell'occasione, un'auto fu ribaltata e riempita di petardi nella piazza centrale della cittadina in provincia di Bari. Questa mattina i militari hanno eseguito un’ulteriore ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti degli ultimi due indagati per l’episodio di vandalismo.

Gli elementi raccolti dagli inquirenti, in aggiunta a quelli già acquisiti all’inizio delle attività investigative, avrebbero permesso di verificare il coinvolgimento dei due indagati nell'azione vandalica.

Salgono a 10 gli indagati

I due identificati si aggiungono a otto persone (cinque maggiorenni e tre minorenni) già raggiunte da provvedimenti restrittivi nell'abito dell'indagine: tutti erano stati ripresi in alcuni video registrati anche dagli stessi indagati, seminando il panico tra le vie cittadine, capovolgendo e vandalizzando anche un’autovettura in sosta, colpita dal lancio di numerosi petardi ed ordigni artigianali nel tentativo di incendiarla.

Il reato contestato dagli inquirenti è stato individuato nella 'pubblica intimidazione con uso di ordigni e materiale esplodente', introdotto di recente dal 'decreto Caivano'.