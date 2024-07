Vandalismo di Capodanno a Molfetta, daspo per tre minorenni: vietato l'accesso a bar, pub e locali pubblici

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Trani, i 3 minorenni avrebbero partecipato agli atti vandalici che si verificarono la notte dello scorso capodanno in piazza a Molfetta. Il Questore di Bari ha emesso, nei confronti di tre ragazzi, un provvedimento di daspo: per un periodo di 2 anni, i minorenni, non potranno accedere a tutti i bar, pub e locali di pubblico intrattenimento presenti nel Comune di Molfetta.

Il provvedimento ('Daspo Willy') definisce anche il divieto di stazionamento nelle vicinanze dei locali, nella fascia oraria dalle 21 alle 4.

I tre minorenni colpiti oggi dal daspo sarebbero stati identificati dalle Forze dell'Ordine durante l'inchiesta per i disordini verificati nel centro cittadino la notte fra il 31 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024. Nell'occasione una vettura fu ribaltata e riempita di petardi nella piazza in cui si svolgevano parte dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. I tre ragazzi sarebbero anche indagati nell'ambito dell'inchiesta che punta a far luce sulla vicenda.