Vandali in azione ancora una volta: distrutta panchina in piazza Disfida di Barletta

A dicembre scorso accadde un episodio simile e in quell'occasione la seduta venne ripristinata poco dopo

I vandali prendono nuovamente di mira piazza Disfida di Barletta, nel quartiere Libertà di Bari. Recentemente arricchita da una fontana, la piazza è stata nuovamente teatro di un raid che ha devastato una delle panchine presenti.

A dicembre scorso accadde un episodio simile e in quell'occasione la seduta venne ripristinata poco dopo. Stavolta i vandali hanno divelto numerose assi di legno della panchina, lasciandola praticamente come uno scheletro metallico. La segnalazione è stata postata sulla bacheca facebook del sindaco Decaro da alcuni residenti indignati per l'accaduto.