/ Via Duca degli Abruzzi

Scritte sul murale dedicato a Gino Strada, i volontari di Retake Bari ripuliscono l'opera: "Perché danneggiare un simbolo di pace?"

I vandali sono entrati in azione ieri, sporcando uno dei lavori di street art realizzati in via Duca degli Abruzzi. In meno di 24 ore il concept originario è stato ripristinato grazie all'intervento dei 'retaker' cittadini