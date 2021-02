La variante inglese continua a colpire nel Barese, casi registrati a Santeramo: didattica sospesa nelle scuole

A darne notizia è il sindaco Fabrizio Baldassarre. In città sono 244 gli attualmente positivi al Covid

La variante inglese del Covid-19 continua a colpire nella provincia barese. Sono stati riscontrati cinque casi a Santeramo, di cui ha dato notizia il sindaco Fabrizio Baldassarre. Una variante del virus più pericolosa, perché "il livello di trasmissibilità è maggiore" spiega il primo cittadino, ricordando che gli attualmente positivi al momento sono 244 in città.

Santeramo si aggiunge così ai 15 comuni in cui era stata riscontrata la variante inglese del Coronavirus e l'allerta in città rimane alta, tanto che era stata disposta la didattica a distanza obbligatoria per le scuole sul territorio comunale, a cui si sono aggiunte l'asilo “Monsignor Rago” e l'Istituto paritario “San Giovanni Battista de La Salle”.

"Come comunità affrontiamo forse il momento più difficile dall’inizio della pandemia e, pertanto, ognuno di noi è chiamato alla responsabilità e a proteggere i nostri cari, i nostri figli e i nostri nonni - ricorda Baldassarre - Come amministrazione stiamo facendo e continueremo a fare tutto il necessario per salvaguardare Santeramo e i santermani".