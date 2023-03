Lavori sulla rete idrica a Palese-Macchie: i bus Amtab delle linee 16 e 33 cambiano tragitto

I bus Amtab delle linee 16 e 33 effettueranno delle variazione nel percorso dalle 7 di domani, lunedì 13 marzo, e fino a nuova comunicazione dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. I cambi di tragitto, precisa Amtab in un nota, sono necessari per consentire dei lavori di risanamento della rete idrica sulla via Macchie - Palese.

I mezzi della linea 16 in direzione Piazza Moro, in partenza dall’aeroporto, raggiungeranno la rotatoria di via D’Annunzio, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno sulla stessa via, con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno in Palese Macchie). I bus della stessa linea, in direzione viale Ferrari - Aeroporto, effettueranno il percorso ordinario.

Gli autobus della linea 33, in direzione via della Lealtà - Quartiere San Pio, giunti in via D’Annunzio impegneranno lo svincolo della Strada Statale 16 bis per Palese, proseguiranno per via Nazionale, via Napoli, con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno in Palese Macchie). I mezzi della stessa linea, in direzione viale Jacobini Zona Industriale impegneranno lo svincolo Aeroporto della Strada Statale 16 e proseguiranno per via D’Annunzio, con ripresa del percorso ordinario (non transitando in Palese Macchie).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.