Posteggiatori, venditori abusivi e parcheggi selvaggi: decine di multe al San Nicola per il concerto di Vasco Rossi

Parcheggiatori abusivi e ambulanti irregolari multati, ma anche decine di sanzioni per automobilisti che avevano lasciato le proprie vetture in zone non autorizzate: è il bilancio dei controlli della Polizia Locale all'esterno dello stadio San Nicola di Bari per il concerto di Vasco Rossi che ha richiamato oltre 50mila spettatori da tutta Italia e altre 10mila che si sono avvicinate per tentare di vedere il Kom o, comunque, ascoltare il live dall'esterno.

Un grande evento dal punto di vista organizzativo e un grosso impegno anche per Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Amtab e Amiu che, in coordinamento, ne hanno consentito lo svolgimento in sicurezza. La viabilità attorno allo stadio San Nicola è infatti tornata ordinaria attorno alle 3. Oltre 20 i sequestri amministrativi di merce posta in vendita abusivamente, con quasi duemila e cento bevande in vetro, lattine e bottiglie che saranno confiscate, compresi centinaia di gadget del Blasco venduti abusivamente intorno allo stadio.

Sette parcheggiatori abusivi sono stati multati, con consequente sequestro di un centinaio di euro ritenute provento dell'attività illecita. Scoperti anche 4 furgoni risultati presi a noleggio e utilizzati da ambulanti abusivi campani: all'interno vi era merce abusiva pronta per la vendita, prontamente sequestrata. Quattro anche le denunce per la violazione dell'ordinanza sindacale che prevedeva il divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro. Decine le multe per gli automobilisti che hanno abbandonato auto in sosta su svincoli delle arterie stradali verso le Provinciali e le Statale o in zone critiche dove era attivo il divieto di fermata.