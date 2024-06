Vasco accende il San Nicola: fan in delirio e stadio sold out per i quattro concerti a Bari

Vasco Rossi torna a Bari per un "poker" di concerti, tutti sold out, al San Nicola. Ieri la prima attesa data, uno show spettacolare, carico di energia ed emozioni, che non ha deluso le aspettative dei fan, tanti dei quali accampati già dai giorni precedenti davanti allo stadio per assicurarsi un posto in prima fila.

"Primo asso del poker", scrive lo stesso Vasco sui suoi canali social salutando i fan del primo concerto a Bari. "Per la prima volta nella storia della città un artista si esibisce al San Nicola per ben 4 volte di fila. Un poker d’assi che diventa il kolossal infuocato di Bari", si legge ancora. Si replica questa sera, e ancora il 29 e 30 giugno.