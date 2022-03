Giocattoli e libri pronti per la vendita senza autorizzazione davanti ad una scuola: 'commerciante' fugge alla vista degli agenti

Giocattoli, libri e pubblicazioni di vario genere, pronti per essere venduti davanti ad una scuola del quartiere Carrassi di Bari: è quanto scoperto dalla Polizia Locale nel corso di alcuni controlli per combattere il commercio abusivo. In particolare, gli agenti hanno requisito 130 giochi, 50 volumi e altri prodotti editoriali. Un uomo addetto alla vendita è fuggito via alla vista degli agenti, abbandonando i prodotti per strada.