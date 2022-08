Vendita abusiva di giocattoli ed occhiali da sole: sequestrata la merce illegale sul lungomare di Bari

Occhiali da sole, giocattoli ed accessori per l'abbigliamento commercializzati abusivamente sulla litoranea barese. La Polizia Locale di Bari ha scoperto ieri, durante i consueti controlli sul territorio nella giornata di ferragosto, merce venduta illegalmente sul lungomare Trieste, nei pressi della spiaggia Pane e Pomodoro, e sul lungomare Di Crollalanza: le Forze dell'Ordine hanno così sequestrato 158 oggetti che venivano commerciati senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge.

I controlli stradali, compiuti nelle scorse 24 ore, hanno permesso ai poliziotti di sanzionare 13 automobilisti che avevano superato i limiti di velocità: la violazioni del codice della strada si sono verificate nel tratto del lungomare Perotti, ma anche nelle zone più interne della città, come via della Costituente, via della Resistenza e via Camillo Rosalba.