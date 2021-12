Biglietti del concerto (gratuito) di Capodanno rivenduti anche a 200 euro: bagarino beccato dagli agenti in borghese

Era riuscito a procurarsi diversi biglietti per l'evento di fine anno in programma domani sera al Petruzzelli, rivendendoli con guadagni anche di 200 euro a ticket. Dopo le varie segnalazioni arrivate al Comune, è stato beccato in flagrante il bagarino, che aveva messo in vendita i biglietti (che ricordiamo essere gratuiti, seppur limitati e terminati in pochissimo tempo) attraverso un annuncio sui social.

La Polizia Locale di Bari, una volta informata dei fatti, ha avviato immediatamente una mirata attività di indagine, accertando che effettivamente un utente - utilizzando vari nominativi a lui riconducibili - risultava aver opzionato più biglietti e li aveva offerti in vendita a cifre variabili da 50€ a 200€. L’offerta di vendita a pagamento è stata realizzata anche nei confronti degli agenti della Locale, che si sono presentati in abiti civili al domicilio del bagarino, dichiarando di essere interessati all’acquisto, al fine di verificare fatti e circostanze.

Il soggetto è stato identificato e denunciato per l'attività di bagarinaggio abusiva, mentre i biglietti sono stati confiscati. L'amministrazione comunale ha poi provveduto ad annullare le prenotazioni e i posti sono stati reintrodotti nel sistema di accreditamento a disposizione della cittadinanza. "Eventuali azioni a tutela dell'amministrazione comunale sono al vaglio - spiegano in una nota - La Polizia Locale sta monitorando eventuali tentativi di attività truffaldine similari".