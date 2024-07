Vendita di gadget sportivi all'esterno del San Nicola, online il bando per la concessione di 5 posteggi

È online, a questo link, l’avviso pubblico per la concessione d’uso temporanea di cinque posteggi liberi, ognuno di 16 metri quadri, in occasione delle 19 partite casalinghe della Ssc Bari per il campionato di Serie B 2024/25, da assegnare esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore non alimentare con banco per la vendita di gadget sportivi (bandiere, sciarpe, cappellini, magliette).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il form online disponibile sulla piattaforma Autorizzo.com e dovranno pervenire entro le ore 23.59 del prossimo 21 luglio.

L’istanza potrà essere presentata dagli operatori commerciali già muniti di titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica, sia di tipo 'A', sia di tipo 'B'. Ad ogni operatore non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio.

La procedura su Autorizzo.com dovrà avvenire secondo i seguenti passaggi: accedere con le credenziali Spid; consultare il modulo 'Campionato Serie B' e creare una pratica relativa al bando; indicare l’indirizzo pec a cui ricevere le comunicazioni relative alla procedura; caricare la marca da bollo da 16 euro direttamente sul portale relativa alla domanda di partecipazione; l’altra marca da bollo da apporre sulla concessione dovrà essere caricata in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte degli assegnatari; inviare la pratica direttamente dal software al protocollo; seguire l’avanzamento pratica; ricevere il bollettino PagoPA da pagare in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte degli assegnatari e caricare la ricevuta di pagamento; scaricare direttamente dal portale la concessione del posteggio. Ad ogni azione seguirà una Pec che informerà l’utente dell’avanzamento pratica.

Le domande di partecipazione dovranno obbligatoriamente contenere: dati anagrafici; il posteggio d’interesse da scegliere in virtù dell’allegata planimetria; le autocertificazioni riferite alle tipologie indicate nel form online; l'allegato A sottoscritto e completo di documentazione necessaria; una copia del documento di identità in corso di validità; una copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari); una copia della carta di circolazione del mezzo, che dovrà essere revisionato e coperto di assicurazione Rca.

Il 25 luglio prossimo il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto dell’elenco delle domande respinte. La graduatoria sarà inviata all’indirizzo Pec indicato nella domanda di partecipazione.

Nei confronti della graduatoria provvisoria potranno essere presentate documentate osservazioni entro e non oltre le 12.del 30 luglio, utilizzando esclusivamente la piattaforma Autorizzo.com. Il 5 agosto 2024 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.