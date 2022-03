Fiori, giocattoli e riviste messi in vendita abusivamente: sequestri della polizia locale a Bari

Nell'ambito delle attività di contrasto alla vendita abusiva in città, la Polizia locale di Bari ha effettuato, tra ieri e oggi, due sequestri. Nella giornata di ieri, in corso Mazzini e via Crisanzio sono stati sequestrati circa 200 mazzi di fiori (tulipani e mimose), mentre in zona Carrassi sono stati sequestrati 150 giocattoli con marchio CE irregolare e circa 50 riviste e pubblicazioni abusivamente posti in vendita da soggetti privi di qualsiasi autorizzazione commerciale. Gli interventi sono stati eseguiti dagli agenti del Nucleo Annonario e del Nucleo Antidegrado. La merce, rende noto la Polizia locale, sarà avviata alla distruzione, ricordando che la legge regionale n.24/2015 prevede una sanzione pecuniaria di 5.000 euro (ove si provveda al pagamento in misura ridotta) oltre al sequestro e confisca della merce abusivamente posta in vendita senza alcun titolo autorizzatorio.