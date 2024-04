Tornano gli ambulanti in via Peucetia, la protesta dei residenti: "Sarà di nuovo caos"

Un ritorno al passato poco gradito dai residenti del quartiere Japigia. L'amministrazione comunale ha concesso lo spazio in via Peucetia, da poco adibito a parcheggio pubblico, agli operatori ambulanti che durante la settimana sono posizionati in via Viterbo, nei pressi del mercato coperto di Santa Chiara. I camion dei commercianti, dunque, saranno sistemati ogni sabato nella zona parcheggio di fronte alla struttura che ospita il mercato.

"Dopo tanti anni ritorneranno disordine, sporcizia e caos - afferma un nutrito gruppo di residenti della zona - per tanti anni abbiamo sofferto i disagi causati dalla presenza delle bancarelle in via Pitagora, con gravi ripercussioni sulla viabilità della zona. Ogni sabato avremo nuovamente i venditori ambulanti per strada, ciò costringerà i residenti a spostare le vetture parcheggiate nello spazio di via Peucetia già dalla sera del venerdì".

Prima della riqualificazione in area di parcheggio asfaltata, la zona di via Peucetia oggetto delle polemiche aveva ospitato le attività dei mercatali per alcuni anni.

La decisione di dedicare nuovamente, ogni sabato, l'area di parcheggio agli ambulanti e ai loro mezzi di trasporto, ha deluso i cittadini che abitano fra le vie del popoloso quartiere Japigia. "La situazione andava gestita in maniera diversa - spiegano a BariToday - il problema è sorto nell'ambito della gestione dell'area mercatale. Se gli ambulanti non sono soddisfatti del posizionamento in via Viterbo, si dovrebbe trovare una soluzione negli spazi interni al mercato di Santa Chiara".

La preoccupazione dei residenti è anche rivolta all'area parcheggio che subirà ogni sabato l'invasione dei camion degli ambulanti. "La pavimentazione 'ad incastro' realizzata di recente dall'amministrazione comunale - sottolineano i cittadini - non può reggere pesi eccessivi. Le strutture e i mezzi dei venditori potrebbero quindi recare danno alla struttura realizzata con denaro pubblico".

L'amarezza degli abitanti del quartiere Japigia è riferita al processo decisionale che ha portato nuovamente le bancarelle in un'area di snodo nevralgica: "Avremmo gradito che tutte le parti fossero coinvolte, sia i residenti che il Municipio. Questa amministrazione comunale ha dimostrato sempre disponibilità nei nostri confronti, ciò è testimoniato appunto dall'apertura del mercato coperto di Santa Chiara e dal contestuale recupero della piena efficienza di via Pitagora (strada che per decenni ha ospitato le bancarelle). Questa scelta di spostare gli ambulanti nel parcheggio di via Peucetia, però, riporta alla luce tutti i problemi che sembravano risolti. Il traffico andrà in tilt, sarà fortemente congestionato dalla diminuzione dei parcheggi e dall'afflusso importante di vetture in zona. Si potrebbe verificare di nuovo il malcostume delle auto parcheggiate in seconda fila".