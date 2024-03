Scontri tra tifosi e polizia prima della partita Venezia-Bari: emessi 18 daspo, nove per ultrà biancorossi

Diciotto provvedimenti Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti in scontri con le forze dell'ordine prima della partita di calcio tra Venezia-Bari giocata domenica scorsa nel capoluogo veneto. Lo riporta l'Ansa. I provvedimenti sono stati decisi dal questore della città lagunare, Gaetano Bonaccorso.

Le misure riguardano 9 ultrà baresi (tre provvedimenti per 8 anni con obbligo di firma, due per 5 anni e quattro per quattro anni), 8 sostenitori veneziani (uno per 6 anni con obbligo di firma, due per 5 anni con obbligo di firma, due per 4 anni e tre per 3 anni), ed uno, infine, a un olandese (3 anni) che si era unito ai lagunari nelle fasi provocatorie e di lancio di oggetti, petardi e vari oggetti contro un vaporetto che trasportava gli gli ospiti allo stadio 'Penzo'.

Al momento sono in corso ulteriori approfondimenti per altre persone coinvolte negli incidenti per le quali la polizia sta accertando la loro identità.