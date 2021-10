Ventisette comuni del Barese oltre il 90% di prime dosi del vaccino anti Covid. Prosegue il 'richiamo' per i fragili

Sono 5.944.398 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 6 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 86.5 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.674).

Intanto vanno sempre più consolidandosi le percentuali di copertura garantite dalla campagna vaccinale anti-Covid ai residenti over 12 dell’Area Metropolitana di Bari. Le quasi 3.900 dosi inoculate nelle ultime 24 ore hanno fatto salire il computo complessivo delle somministrazioni a 1 milione e 933.064 iniezioni, tra prime, seconde e terze dosi. Proprio il target di popolazione over 60, per il quale è appena partita la campagna con terza dose aggiuntiva, risulta già oggi vaccinato al 97% con prima dose e al 95% con ciclo completo, con un dato elevatissimo registrato tra i 70-79enni: il 99% ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 97% è completamente vaccinato. Decisamente alto anche il risultato raggiunto nella fascia 50-59 anni, con il 90% di residenti con ciclo completato, così come è elevata l’adesione dei giovanissimi tra 12 e 19 anni: quasi 8 su 10 (79%) hanno portato a termine la vaccinazione.

Rispetto ai territori, 27 comuni sui 41 dell’Area Metropolitana di Bari hanno già raggiunto il 90% di over 12 vaccinati con almeno la prima dose, e in 16 si attestano all’87% di residenti completamente vaccinati. Fra i comuni più vaccinati spiccano la città di Bari, col 91% di residenti over 12 “coperti” con prima dose e l’88% con ciclo completo, e Noci e Putignano, dove il 90% dei residenti ha ultimato la schedula vaccinale. Oggi, intanto, all'Istituto Tumori di Bari sono state somministrate 56 terze dosi per altrettanti pazienti onco-ematologici. Le sedute di vaccino per i pazienti dell'oncologico barese riprenderanno lunedì.