Forti raffiche di vento su Bari, albero si spezza e cade in strada a Japigia

Un albero è caduto questa mattina in via Loiacono, al quartiere Japigia. Spezzandosi, l'albero, presente in un giardino condominiale, è finito in strada, fortunatamente senza provocare altri danni a cose o persone. A provocarne la caduta potrebbe essere stato il vento che nelle prime ore della mattinata ha interessato Bari, insieme a una breve pioggia. "Meno male che non si è fatto male nessuno", commentano i residenti della zona, attraverso la pagina Fb 'Gli amici del muretto di via Pascazio'. La strada è poi rimasta chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco.

Ma non si tratta dell'unico episodio simile provocato dal temporale di questa mattina: altri rami si sarebbero spezzati in corso Mazzini, colpendo dei mezzi in sosta,