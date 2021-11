Meteo, in arrivo venti di burrasca in Puglia: scatta l'allerta meteo

Venti di burrasca in arrivo in Puglia a partire dal pomeriggio. La Protezione civile ha diramato l'Allerta gialla per vento dalle 18 di oggi, 3 novembre, e per le successive 30 ore. In particolare sono previsti "forti venti meridionali con rinforzi fino a burrasca".

L'allerta meteo per il vento riguarderà tutto il territorio pugliese e sarà quindi attiva fino alla giornata di venerdì.