Venti di burrasca in arrivo sulla Puglia, scatta l'allerta meteo: "Possibili mareggiate lungo le coste"

Venti di burrasca in arrivo su tutta la Puglia. La conferma arriva dalla Protezione civile, che per la giornata di mercoledì 30 marzo ha anche lanciato un'allerta meteo gialla per vento forte. Nello specifico dalle ore 12 di domani per le successive 24 ore sono previsti "venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Nella stessa fascia oraria sarà attiva l'allerta meteo per vento anche nel Barese.