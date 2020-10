Forte vento soffia su tutta la città, allerta arancione: albero si spezza nelle vicinanze dalla Fiera

Il forte vento di scirocco che da questa notte soffia su Bari sta provocando disagi in vari quartieri della città. Numerose le squadre dei vigili del fuoco e della Polizia Locale intervenute su segnalazioni dei cittadini, da Carrassi a San Girolamo, fino ad altri quartieri della città, dove sono caduti rami e non solo.

Nelle vicinanze del mercato di via Portoghese, non lontano dalla Fiera del Levante, si è spezzato un albero, finendo sulla strada. L'area è stata chiusa al traffico. L'allerta arancione proseguirà per tutta la giornata di oggi, con vento in attenuazione da questa sera.