Vento forte su Bari e provincia: rami spezzati, pali pericolanti e calcinacci, decine di interventi dei vigili del fuoco

Alberi e rami spezzati, pali e cartelli pericolanti, guaine e lamiere divelte, caduta di calcinacci. Non mancano, in queste ore, i danni provocati dal vento di scirocco che con forza sta spirando su Bari e provincia. Oltre cinquanta sono stati, solo nel pomeriggio, gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio barese, e altre richieste si stanno ancora susseguendo. Tra i centri in cui sono stati numerosi gli interventi richiesti, Monopoli e Polignano, ma problemi - fortunatamente, secondo quanto risulta, senza conseguenze per le persone - si sono registrati in maniera diffusa su tutto il territorio.

Nella giornata di ieri, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per vento forte, valida fino a domani.