I venti di burrasca sferzano la Puglia nel week-end: la Protezione civile lancia l'allerta meteo

I venti di burrasca sferzano la Puglia. Sarà attiva da domenica e per le successive 24 ore l'allerta meteo gialla per vento forte che si concentrerà su tutta l'area pugliese, comprendendo quindi anche la provincia barese. In particolare, come si legge nel bollettino della Protezione civile, sono previsti già dalla tarda serata di sabato "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla puglia, specie settori costieri e montuosi"; mentre domenica i venti saranno "da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".