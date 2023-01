Vento forte e di burrasca: nuova allerta gialla sulla Puglia. Ancora nuvole e possibili piogge nel Barese

Sarà ancora il vento il protagonista della situazione meteo delle prossime ore in Puglia e nel Barese. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato oggi un nuovo avviso di avverse condizioni meteo con allerta 'gialla' per vento valido dalle ore 20 di questa sera, per le successive 28 ore. Sono previsti, in particolare, "venti da forti a burrasca nord occidentali".

La giornata di domani, inoltre, potrebbe essere caratterizzata anche da piogge. Queste le previsioni dal sito 3bmeteo.com: "A Bari domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1269m. I venti saranno al mattino molto forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso".