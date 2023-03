Forti raffiche di vento, allerta gialla sulla Puglia. Tempo soleggiato e temperature in rialzo nel fine settimana

Venti "da forti a burrasca dai quadranti settentrionali" soffieranno sulla Puglia nelle prossime ore. La Protezione civile regionale ha per questo emanato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo, con 'allerta gialla' per vento su tutta la regione, dalle ore 6 di domani, giovedì 16 marzo, e per le successive 28 ore.

Le condizioni meteo, comunque, dovrebbe essere in progressivo miglioramento nei prossimi giorni. Secondo le previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino, su Bari nella giornata di giovedì "il rinforzo dell’alta pressione favorirà tempo soleggiato e la stabilità atmosferica si protrarrà fino alla fine della settimana, probabilmente anche all’inizio della prossima. Le temperature torneranno a salire, anche se non eccessivamente, con massime fino a 16/18°C".