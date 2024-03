Vento forte su Bari, rinviata la festa di inaugurazione a Torre Quetta

Il vento forte che continua a sferzare Bari fa saltare la festa di Pasquetta a Torre Quetta. L'appuntamento di domani, che avrebbe segnato l'apertura della stagione nel lido cittadino, è stato infatti rinviato al 7 aprile. Una decisione assunta, spiega in una nota la direzione, "alla luce delle condizioni meteo e della nuova allerta gialla diramata nelle ultime ore", "per la sicurezza di tutti".

Per la giornata del 7 il programma rimarrà lo stesso previsto per Pasquetta. Inoltre vista l’attività “Bari pedala” in programma nello stesso giorno, la direzione assicura che "Torre Quetta sarà raggiungibile comunque da San Giorgio e dal ponte Giuseppe Garibaldi".

Nella giornata di domani, 1 aprile, la spiaggia sarà comunque aperta con i chioschi "aperti e pronti" a accogliere i visitatori "con tutte le loro gustose specialità per passare una Pasquetta diversa ad un passo dalla città".