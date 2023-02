Forti raffiche di scirocco: allerta 'gialla' su parte della Puglia

"Venti da forti a burrasca meridionali" su Puglia centrale Adriatica e bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino. E' quanto prevede l'avviso di 'condizioni meteorologiche avverse' emanato dalla Protezione civile regionale e valido a partire dalle 8 di domani, sabato 25 febbraio, e per le successive 24-36 ore.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, a Bari si prevedono condizioni stabili con cielo poco nuvoloso fino a sabato, con clima molto mite, massime fino a 20/22°C, con una ventilazione da sud piuttosto sostenuta. Domenica aumenterà la nuvolosità, anche se non sono attese precipitazioni degne di nota e le temperature non mostreranno variazioni di rilievo. Lunedì maggior variabilità per il passaggio di una veloce perturbazione, foriera anche di qualche pioggia con temperature in lieve calo.



