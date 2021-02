Non solo neve e pioggia, il week-end si chiude con venti di burrasca nel Barese

Non è bastata la neve che ha colpito le aree più elevate e gli acquazzoni che hanno caratterizzato tutta la giornata: il week-end proseguirà con nuovi fenomeni di maltempo nel Barese. A confermarlo è la Protezione civile, che per la giornata di domenica e per le successive 24-36 ore, prevede "il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con forti mareggiate lungo le coste esposte" si legge nel bollettino diramato nel pomeriggio.

Non solo: dalla mattinata di domenica e per le successive 24-30 ore, si prevede il persistere di nevicate al di sopra dei 200 – 400 metri, localmente in calo fino a quote di pianura, su Molise, Basilicata e Puglia, con apporti al suolo da deboli a moderati".