Forti raffiche di scirocco, disagi e danni anche in provincia. Allerta per vento e pioggia fino a stasera

Dopo una domenica segnata dalle forte raffiche di vento, tali da creare problemi anche per gli atterraggi all'aeroporto di Bari, la nuova settimana comincia nel segno della pioggia. Un intenso acquazzone ha colpito nelle prime ore della mattinata la città di Bari. Per la giornata di oggi, sono previste ancora precipitazioni su tutta la regione, con una 'allerta gialla' per temporali e vento valida fino alle 20 di questa sera.

Nella giornata di ieri, invece, numerosi sono stati i danni e disagi provocati dalle forti raffiche di vento. Non solo a Bari, con decine di interventi dei vigili del fuoco, ma anche in provincia. In molti Comuni è stata disposta la chiusura di giardini e cimiteri. Interventi per alberi o grossi rami abbattuti dal vento si sono registrati, tra gli altri, a Cellamare, Capurso, Turi. Tra le città in cui si sono registrate le raffiche più forti, secondo quanto rilevato dalla rete MeteOne Puglia e Basilicata, Bari (90 km/h), Ruvo (86 km/h), Casamassima (85 km/h), Valenzano (84 km/h).

