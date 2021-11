Pioggia e vento sferzano la Puglia, scatta l'allerta meteo per 24 ore

Pioggia e vento forte sferzeranno la Puglia nella giornata di domani, giovedì 25 novembre. La conferma arriva dalla Protezione civile, che in un bollettino ha diramato una doppia allerta meteo gialla. La prima, per il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sarà attiva dalle ore 12 di giovedì e durerà per le successive 24 ore con "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporali, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, localmente elvati su Puglia meridionale", mentre le precipitazioni saranno di intensità minore nel resto del territorio.

"Venti sud-orientali di burrasca, fino a burrasca forte, con possibili mareggiate lungo le coste esposte" sono invece in programma dalle 14 del 25 novembre e per le successive 20 ore.