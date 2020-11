Più verde per il playground di Torre a Mare: nuove siepi in strada La Penna, previsti altri interventi nel Municipio I

Nuove siepi per rendere più verde il playground di strada La Penna, a Torre a Mare. Ad annunciare la piantumazione dei nuovi arbusti è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti: "Nonostante il periodo di emergenza - afferma Leonetti - continuiamo con le azioni di riqualificazione del nostro territorio. Con il settore giardini, stiamo provvedendo a migliorare il volto green del Municipio 1. Questi fondi ci permetteranno, nei prossimi anni, di continuare a riqualificare il verde del nostro territorio".

Gli interventi sul verde, annuncia ancora Leonetti, continueranno anche in altre zone del Municipio: "Prossimi interventi programmati per il municipio uno sono nell’area di rispetto al playground del Quartiere Sant’Anna, alberi mancanti in Corso Mazzini nelle aree vicino ai locali commerciali, alberi mancanti in via de Rossi e sostituzione degli alberi morti nel giardino Pirp quartiere Japigia".