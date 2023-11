Verso un weekend dal tempo instabile: fine settimana tra nuvole e qualche pioggia nel Barese, temperature in calo

Un giovedì stabile e soleggiato, almeno durante la prima parte del giorno. Poi, dalla serata, un progressivo incremento della copertura nuvolosa, prodromo di una nuova perturbazione di matrice atlantica in arrivo sul Sud Italia, che porterà i suoi primi effetti a partire dal foggiano durante la notte di venerdì 10. Fino al weekend, dunque, sulla Puglia è atteso, come spiega l'esperto di 3bmeto.com, Francesco Costa, "uno scenario meteorologico dai connotati tipicamente autunnali, con piogge che in più fasi interesseranno il nostro territorio e temperature in moderata diminuzione, pressoché in linea con i valori tipici del periodo".

Previsti venti da moderati a forti, in rotazione dai quadranti occidentali, con raffiche che specie durante la giornata di venerdì 10, spireranno fino a 70-80 km/h, o localmente anche oltre, in corrispondenza di Subappennino Dauno, Murge, Barese, Foggiano e BAT. Per l’inizio della prossima settimana, invece, "i modelli mostrano una tendenza ad una temporanea rimonta anticiclonica, a garanzia di tempo perlopiù stabile in Puglia; tuttavia questa tendenza di medio termine necessiterà di ulteriori aggiornamenti".

In definitiva, sulla città di Bari è atteso un giovedì stabile ed in prevalenza soleggiato. Nel weekend nuvolosità in aumento accompagnata da qualche episodio piovoso, di modesta entità. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra 19-20°C e valori minimi tra 13-15°C.

