Vertice G7 a Borgo Egnazia: Emiliano chiede finanziamenti per l'adeguamento della sicurezza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie

Questa mattina, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha preso parte all’audizione informale dell’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

Sottolineando la sostanziale condivisione della linea adottata dal governo per affrontare i preparativi del forum intergovernativo in programma a Borgo Egnazia (Fasano) dal 13 al 15 giugno 2024, il presidente Emiliano ha espresso parere favorevole alla nomina di un Commissario Straordinario, all’applicazione della procedura negoziata per consentire il rapido avvio dei lavori e all’autorizzazione della spesa di complessivi 18.050.000 euro, di cui 10.500.000 euro per interventi sulla rete stradale statale e 7.500.000 euro per altri interventi infrastrutturali. Il disegno di legge prevede infatti importanti investimenti sulla rete stradale Anas, provinciale e comunale di cui beneficerebbero tutti i cittadini.

Come anticipato con lettera inviata il 12 gennaio 2024, il presidente Emiliano ha richiesto al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di voler rendere disponibile l’ulteriore copertura finanziaria di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi di adeguamento dei livelli di sicurezza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie.

"Tali interventi rimarrebbero nell’ambito della dotazione infrastrutturale degli aeroporti - si legge in una nota della Regione - in coerenza con il principio della salvaguardia degli investimenti pubblici e della valorizzazione del patrimonio dello Stato. La Regione Puglia, attraverso la società controllata Aeroporti di Puglia spa., assicura un ulteriore significativo cofinanziamento pari a 1.541.000 euro, ed è a disposizione del Commissario straordinario per la più efficace e tempestiva attuazione di questi interventi".