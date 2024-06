Termina il G7 in Puglia, Decaro: "Bari ha contribuito accogliendo più di 1500 giornalisti"

"Sì sono conclusi oggi i lavori del G7 in Puglia. Bari ha contribuito alla riuscita dell'evento accogliendo più di 1500 giornalisti nel press center allestito nella Fiera del Levante. Tutti abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questa occasione speciale. Per la Puglia e per l’Italia". Lo scrive, in un post sulla sua pagina facebook, il sindaco Antonio Decaro.

Il primo cittadino uscente, neo eletto deputato al Parlamento Europeo, ha sottolineato il prestigio garantito alla regione dall'importante vertice internazionale svolto in questi giorni in Puglia. "É doveroso ringraziare il Governo e la Presidente Giorgia Meloni - ha sottolineato Decaro - per aver scelto la nostra terra per ospitare i leader del mondo, mostrando il volto accogliente dei nostri luoghi, la forza della nostra storia e la grandissima professionalità di un sistema, quello ricettivo e turistico, che conta migliaia di operatori e che in questi anni sono stati parte della rinascita pugliese".