G7 in Puglia, sospesa la circolazione dei mezzi pesanti sulla Statale 16

Arrivano in Puglia i leader dei Paesi che partecipano al G7, in programma a Fasano dal 13 al 15 giugno. Scattano alcuni divieti alla circolazione dei mezzi pesanti che coinvolgono anche la zona di Bari.

La Prefettura del capoluogo pugliese ha così predisposto la sospensione temporanea della circolazione per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate o adibiti al trasporto merci pericolose dall’11 al 15 giugno 2024.

Il Prefetto di Bari con provvedimento del 7 giugno scorso ha decretato l’interdizione alla circolazione sulla Statale 16, e su altre arterie, dalle 7 di martedì 11 giugno fino alla mezzanotte di sabato 15 giugno. Sono state previste alcune autorizzazioni in deroga rilasciate dalla Questura.

Percorso alternativo per i mezzi diretti verso il Porto di Bari

Per gestire il flusso dei mezzi pesanti sbarcati o diretti presso il Porto di Bari, in collaborazione con la Poliza Locale, è stato individuato un percorso alternativo che nel rispetto del divieto di circolazione consentirà comunque la mobilità di questi veicoli.

Tragitto dall’Autostrada al Porto di Bari: casello autostradale Bari sud, Strada Provinciale 236 direzione Bari-indicazioni 'Carbonara', raccordo Rossi indicazione per via Tatarella, Ponte Adriatico, via Tommaso Fiore, intersezione via Napoli, Via Caracciolo-fino all’ingresso portuale di Varco Caracciolo.

Tragitto dal Porto di Bari all’Autostrada: varco Caracciolo, via Caracciolo in direzione via Napoli, via Napoli, Via Tommaso Fiore, Ponte Adriatico, via Tatarella da dove si potranno prendere due direzioni (via Glomerelli e via Bruno Buozzi per raggiungere la Statale.96 Altamura-Matera, raccordo Rossi, la Strada Provinciale 236 per raggiungere la A14).

Autorizzazioni in deroga per la circolazione sulla Statale 16

"Le aziende e coloro che intendono chiedere autorizzazione alla circolazione sulla Statale.16, fermi restando i divieti per le merci pericolose e quello di raggiungere la provincia di Brindisi, dovranno inviare preventiva richiesta alla mail dipps110.00I0@pecps.poliziadistato.it - si legge in una nota della Prefettura di Bari - indicando: dati della ditta, dati anagrafici del conducente, estremi della sua patente di guida e l’utenza telefonica ove sarà reperibile per eventuali comunicazioni, targa e modello dell’automezzo utilizzato,merce trasportata, tragitto ed orari previsti per la percorrenza della Strada Statale16. Le comunicazioni per le vie brevi potranno avvenire all’utenza della Questura telefono 080/5291617"