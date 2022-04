Asfalto dissestato e scivolo per disabili assente, sos da via Amendola: "Disagi e rischio cadute"

Asfalto dissestato lungo il marciapiede e scivolo disabili assente, con conseguenti disagi per pedoni e persone diversamente abili. La segnalazione, postata sulla pagina del sindaco Antonio Decaro, arriva da via Amendola, altezza civio 195.

A scrivere è il dipendente di un'attività commerciale della zona: "Assistiamo a cadute di clienti e gente più anziana", racconta l'uomo che aggiunge come la zona sia "forse" diventata di notte "sosta per tossici". Quanto alla mancanza di una rampa, l'uomo evidenzia che "abbiamo difficoltà ad accogliere clienti in carrozzina che scoraggiati scelgono di andare altrove".