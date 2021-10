Partono i lavori per il nuovo asfalto in via Andrea da Bari: scattano i primi divieti

Sono partiti questa mattina in via Andrea da Bari i lavori per il rifacimento dell'asfalto, in seguito agli interventi sui sottoservizi completati da Aqp e Rete Gas Bari, "che hanno garantito - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - la sostituzione completa di impianti molto vecchi".

I lavori andranno avanti fino al prossimo 30 ottobre, dividendosi - per limitare l'impatto sul traffico cittadino - in due fasi, con relativi divieti: il primo step interessa il tratto tra corso Vittorio Emanuele e via Calefati e nelle restanti giornate si lavorerà lungo la strada tra via Calefati e Via Nicolai.

Secondo l'ordinanza emanata dal Ripartizione Viabililità e strade, dal giorno 25 al 30 ottobre 2021 (suddiviso in due fasi lavorative) dalle ore 7.00 alle ore 18.00, è istituito: per la prima fase, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Calefati; per la seconda fase, al termine dei lavori del primo tratto: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari su via Andrea da Bari , tratto compreso tra via Calefati e via Nicolai.

"La fase di bitumazione sarà completata in una settimana: il settore strade del Comune di Bari - spiega ancora Leonetti - ha provveduto a far rinforzare il sottofondo stradale lungo le carreggiate interessate al transito dei bus, così da renderle più performanti al loro abituale utilizzo".

(foto Fb Leonetti)