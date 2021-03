A spasso in pieno centro a Bari, ma era destinatario di ordine di cattura: 30enne bloccato dalla polizia

E' accaduto in via Argiro: l'uomo, un cittadino albanese residente ad Avellino, alla vista degli agenti ha cercato di dileguarsi ma è stato fermato e condotto in carcere

Fermato dalla polizia mentre era in via Argiro, in pieno centro a Bari, ha tentato di sottrarsi al controllo ma è stato subito bloccato. Così un 30enne pregiudicato albanese, residente ad Avellino, è stato arrestato: l'uomo infatti, è risultato colpito da ordine di cattura per esecuzione di ordine di carcerazione, emesso dalla Questura di Avellino al fine di espiazione di una pena detentiva pendente. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato ristretto presso il carcere di Turi.