Rifacimento dell'asfalto, nuovi marciapiedi e due rotatorie: partono i lavori in via Bruno Buozzi

Il cantiere al via questa mattina, sopralluogo del sindaco Decaro che si è scusato per i ritardi: nella zona sono previste due rotatorie agli incroci con via Glomerelli e viale Europa

E' partito questa mattina il cantiere per i lavori stradali in via Buozzi. Sul posto per un sopralluogo si è recato il sindaco Antonio Decaro, che si è scusato per i ritardi nella ripresa degli interventi (in parte già avviati a maggio del 2019): "Ci abbiamo messo molto tempo e mi dispiace - ha detto il sindaco - ma ora i lavori sono ripresi e andranno avanti spediti".

Il progetto prevede non solo il rifacimento dell'asfalto ma anche due rotatorie agli incroci con via Glomerelli e viale Europa. "Saranno rifatti i marciapiedi, sistemata la sosta e realizzati gli attraversamenti pedonali in sicurezza - ha detto ancora Decaro - Finalmente questo tratto di strada non sarà più solo un’arteria di ingresso in città, ma una vera strada di quartiere, più bella e sicura".

"Questa serie di interventi - commenta il presidente del Municipio 3, Nicola Schingaro - contribuirà concretamente, non solo a migliorare la viabilità in questo lembo di territorio, ma anche e soprattutto a rivalorizzare due dei quartieri periferici appartenenti al nostro Municipio".

(foto Fb Nicola Schingaro - presidente Municipio 3)