Una discarica lungo la strada, lo scempio dei rifiuti ingombranti abbandonati in via Buozzi. Amiu: "Inaccettabile"

Pannelli, vecchi infissi, persino una sedia e un asse da stiro. Una vera e propria discarica di rifiuti ingombranti, abbandonati abusivamente, disseminati per un lungo tratto di marciapiede. Lo scatto-denuncia arriva da via Bruno Buozzi (in una zona coperta dal porta a porta) ed è pubblicato da Amiu sui propri canali social: "Una sola parola: vergogna", è il messaggio che accompagna le foto. "Sono immagini che parlano da sé e che raccontano un incomprensibile disprezzo verso le regole, verso Bari e verso i baresi. Sono uno sfregio. Sono immagini francamente intollerabili", prosegue Amiu. "Come prassi ormai consolidata, Amiu Puglia si è attivata immediatamente, intervenendo e contattando la Polizia locale. Quegli ingombranti possono pure essere rimossi, ma quello che resta è la rabbia, la sensazione di impotenza verso gesti come questo, resa ancora più difficile da accettare per il costante lavoro che viene compiuto dai nostri operatori e per il grande senso civico, che, al contrario di questi pochi incivili, in tanti cittadini hanno".

"Non siamo più disposti - si conclude il messaggio - ad accettare questo genere di comportamenti che fanno male a tutti, soprattutto alla Città. E sappiamo di non essere soli in questa battaglia. La Bari perbene è con noi".