Lavori sull'asfalto in via Caldarola: strada chiusa in un tratto

Via Caldarola chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Loiacono e via Martiri di Marzabotto, per lavori sull'asfalto. Lo ha comunicato nel pomeriggio la Polizia locale di Bari, consigliando percorsi alternativi da via Archimede e via D'Avanzo.

Residenti della zona riferiscono di aver segnalato in mattinata la presenza di grosse buche, probabilmente allargatesi dopo la forte pioggia di ieri. Nel pomeriggio gli interventi sull'asfalto.