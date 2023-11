Uomo urla e minaccia di lanciarsi dal balcone, momenti di tensione in centro a Bari

Momenti di tensione questo pomeriggio in via Calefati, in pieno centro a Bari, dove un uomo ha minacciato di lanciarsi dal secondo piano di uno stabile, urlando e lanciando oggetti in strada. Sul posto, allertati dai passanti, sono giunti agenti delle volanti, operatori del 118 e vigili del fuoco, che hanno anche posizionato un materasso gonfiabile in corrispondenza dello stabile. Per cosentire l'intervento la strada è stata chiusa al traffico nell'isolato compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari. Fortunatamente vigili del fuoco e poliziotti intervenuti sono poi riusciti a far desistere l'uomo.