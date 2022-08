Via Crisanzio, cassonetto per la raccolta della carta rotto: "Segnalato più volte, ma è sempre lì"

Al cassonetto manca una rotella, e così, con il bidone sbilenco, ai residenti non resta che "fare un salto ginnico" per gettare la carta da differenziare. La segnalazione arriva da via Crisanzio, angolo via Speranza, quartiere Libertà. "Ecco come facciamo la raccolta differenziata da queste parti", commentano i residenti che, sconsolati, riferiscono di aver segnalato più volte il cassonetto rotto, finora mai sostituito.