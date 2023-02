La Polizia è intervenuta, questa mattina, in via Crisanzio, nel centro di Bari, per sventare un tentativo di suicidio. Un uomo, secondo una ricostruzione, avrebbe tentato di gettarsi del vuoto dalla finestra di un edificio.

Sul posto sono giunte alcune Volanti e personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi.