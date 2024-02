Incendio in via Crispi, fiamme in un appartamento: due anziani in ospedale

Un incendio è divampato in tarda mattinata in una palazzina in via Crispi. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un attico. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre giunte dalla Centrale e dal distaccamento Fiera, insieme a due mezzi di supporto, un'autoscala e un'autopompa.

I due anziani che si trovavano all'interno dell'abitazione sono stati tratti in salvo, e trasportati dal 118 in ospedale. Sarebbero rimasti intossicati.

Per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, si è resa necessaria la temporanea evacuazione dello stabile. I vigili del fuoco hanno quindi effettuato le verifiche del caso, inibendo l'accesso al solo appartamento interessato dall'incendio.