Lavori per il nuovo asfalto in via Crispi: scattano limitazioni al traffico e divieti

Scattano da oggi, 9 novembre, e saranno attive fino al 30, le restrizioni al traffico su via Crispi a Bari per consentire il rifacimento del manto stradale, dopo gli interventi eseguiti da Acquedotto pugliese nelle scorse settimane.

In particolare, l'ordinanza emanata dalla ripartizione Ivop prevede il restringimento e la chiusura al traffico veicolare della strada, nel tratto compreso tra via De Cristoforis e via Brigata Bari.

Di seguito le disposizioni per la regolamentazione del traffico contenute nell’ordinanza: tra le ore 20.00 e le ore 22.00: divieto di fermata con rimozione ambo i lati e chiusura della semicarreggiata con istituzione del senso unico alternato con l’ausilio di movieri su via Francesco Crispi nei tratti funzionali interessati dai lavori a partire dall’intersezione con via Colonnello De Cristoforis sino a via Brigata Bari; tra le ore 22.00 e le ore 06.00: divieto di fermata ambo i lati e chiusura completa della carreggiata nei tratti di cui al punto 1; tra le ore 22.00 e le ore 06.00: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e chiusura al transito di via Michele Mirenghi, nel tratto tra via Francesco Crispi e via Francesco Netti, e di via Indipendenza, nel tratto tra via Bovio e via Francesco Crispi; tra le ore 22.00 e le ore 6.00: divieto di fermata ambo i lati e chiusura completa per tutti i veicoli ad eccezione di bus urbani e mezzi pubblici di via De Colonnello Cristoforis, nel tratto tra via Maggiore Turitto e via Francesco Crispi, e di via Francesco Crispi, nel tratto tra via Ettore Fieramosca e via Colonnello De Cristoforis.

Variazioni di percorso per i bus Amtab

I bus delle linee 3, 13, 14, 16 e 71 - rende noto Amtab - effettueranno le seguenti variazioni di percorso: in direzione piazza Moro: i bus provenienti dal sottopasso di via Bruno Buozzi, giunti in via Crispi svolteranno a sinistra per via Brigata Regina, a destra per corso Mazzini, a destra per via De Cristoforis, a sinistra per via Crispi con ripresa percorso ordinario in partenza da Piazza Moro: i bus provenienti da piazza Garibaldi, giunti in via Crispi svolteranno a destra per via De Cristoforis, corso Mazzini, a sinistra per via Brigata Regina, a destra per via Crispi con ripresa percorso ordinario. La suddetta variazione di percorso è valida per tutte le vetture che a qualsiasi titolo provengano o sono dirette da e per il sottopasso di via Bruno Buozzi. Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso. Contestualmente è stata istituita una fermata provvisoria in via Brigata Regina, al civico 1H. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.